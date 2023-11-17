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17 ноября, 23:15

Мбаппе: «Ночью после финала чемпионата мира-2022 я уже знал, кто получит «Золотой мяч»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает справедливым вручение форварду «Интер Майами» и Аргентины Лионелю Месси «Золотого мяча».

«Месси заслужил это, он выиграл чемпионат мира, поэтому он заслужил. Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит «Золотой мяч», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В октябре 2023 года Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». 36-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Второе место в голосовании на награду занял нападюащий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинн Холанн, а Мбаппе стал третьим.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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