Мбаппе: «Ночью после финала чемпионата мира-2022 я уже знал, кто получит «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает справедливым вручение форварду «Интер Майами» и Аргентины Лионелю Месси «Золотого мяча».

«Месси заслужил это, он выиграл чемпионат мира, поэтому он заслужил. Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит «Золотой мяч», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В октябре 2023 года Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». 36-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Второе место в голосовании на награду занял нападюащий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинн Холанн, а Мбаппе стал третьим.