Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 22:18

Месси признан спортсменом года в Аргентине

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан спортсменом года в Аргентине.

Победитель определяется путем голосования спортивных журналистов. Для Месси это 4-й приз спортсмену года в Аргентине. Также его признали лучшим футболистом в стране в 2023-м — это его 16-я награда в карьере.

В этом году аргентинский нападающий в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, летом перешел в «Интер Майами» (МЛС), с которым завоевал Кубок лиг. В американском клубе Месси провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. 36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Аргентинская легкоатлетка Белен Касетта признана спортсменкой года в стране. 29-летняя бегунья специализируется на дистанции 3000 метров с барьерами. В 2023-м она победила в этой дисциплине на Панамериканских играх в Сантьяго (Чили).

Лучшим аргентинским баскетболистом года признан 32-летний разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо. Теннисистом года стал 25-летний Франсиско Черундоло.

Месси в седьмой раз признан лучшим футболистом года по версии Goal, Роналду не попал в топ-50

Лионель Месси
3
Обсудить
Читайте также
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси. Холанн и Мбаппе в топ-3
Мбаппе: «Ночью после финала чемпионата мира-2022 я уже знал, кто получит «Золотой мяч»
Месси презентовал болельщикам «Интер Майами» свой 8-й «Золотой мяч»
Дешам заявил, что Мбаппе заслужил «Золотой мяч»: «Удивлен голосами тех, кто не включил его в пятерку лучших»
Месси заявил, что командные награды для него важнее «Золотого мяча»
«Интер Майами» проведет торжественный вечер в честь «Золотого мяча» Месси
Месси набрал 462 балла в голосовании «Золотой мяч». Он обошел Холанна на 105 баллов
Материалы сюжета: FIFA The Best 2023: лучший игрок года — Месси или Холанн?
Холанн, Мбаппе и Месси вошли в финальную тройку номинантов награды The Best от ФИФА
Гвардиола, Индзаги и Спаллетти стали финалистами премии ФИФА The Best лучшему тренеру года
ФИФА не учитывает чемпионат мира в голосовании за награды The Best
Куртуа, Эдерсон и тер Штеген претендуют на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА
Гвардиола, Спаллетти и Хави — в числе номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
ФИФА назвала номинантов на звание лучшего игрока года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Месси в седьмой раз признан лучшим футболистом года по версии Goal, Роналду не попал в топ-50