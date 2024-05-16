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Сегодня, 11:15

Футбольный матч в США был прерван из-за выбежавшего на поле енота

Алина Савинова
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Во время матча регулярного чемпионата МЛС между «Филадельфией» и «Нью-Йорк Сити» на поле выбежал енот.

Инцидент произошел в середине первого тайма. Сотрудникам стадиона в Филадельфии не сразу удалось поймать животное. Енот бегал по полю на протяжении трех минут. Матч из-за этого был временно приостановлен.

Игра прошла 16 мая и завершилась победой «Нью-Йорк Сити» (2:1). На данный момент «голуби» с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата МЛС. «Филадельфия» (14) идет на 9-й позиции.

Футбол
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