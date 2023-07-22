Месси рассказал, кому посвятит победу в дебютном матче за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Крус Асуль» (2:1) в 1-м туре Кубка лиги. Аргентинец на 94-й минуте забил победный гол со штрафного.

«Позвольте мне посвятить эту победу одноклубник Яну Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы. У него уже были две серьезные травмы, и сегодня ему не повезло — он вновь получил травму», — цитирует пресс-служба МЛС Месси.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.