МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Самая важная информация о чемпионате Major League Soccer (M L S, МЛС) в сезоне 2023.

Формат МЛС: состав команд и регулярный сезон

В сезоне 2023 в МЛС (MLS) выступает 29 команд, из них 15 в Восточной конференции, а 14 — в Западной.

Восточная конференция — все команды: «Цинциннати», «Нэшвилл», «Нью-Инглэнд Революшн», «Филадельфия Юнион», «Коламбус Крю», «Атланта», «Орландо Сити», «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Шарлотт», «Нью-Йорк Сити», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Торонто», «Чикаго Файр» и «Интер Майами».

«Цинциннати», «Нэшвилл», «Нью-Инглэнд Революшн», «Филадельфия Юнион», «Коламбус Крю», «Атланта», «Орландо Сити», «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Шарлотт», «Нью-Йорк Сити», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Торонто», «Чикаго Файр» и «Интер Майами». Западная конференция — все команды: «Сент-Луис Сити» (новичок лиги), «Лос-Анджелес», «Сиэтл Саундерс», «Сан-Хосе Эртквейкс», «Даллас», «Хьюстон Динамо», «Реал Солт-Лейк», «Ванкувер Уайткэпс», «Портленд Тимберс», «Спортинг Канзас-Сити», «Миннесота Юнайтед», «Остин», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо Рэпидз».

Все клубы сыграют по 34 матча (17 дома, 17 в гостях):

15 команд Востока проведут по две игры с каждым соперником внутри конференции и еще по одной встрече с шестью командами с Запада.

14 команд Западной конференции сыграют по два матча между собой, дополнительно примут участие в 1 или 2 играх внутри Запада и 7 или 6 матчах с соперниками с Востока.

Когда начинается и заканчивается регулярный сезон МЛС

Регулярный чемпионат МЛС-2023 начался 25 февраля и завершится 21 октября.

29 команд соревнуются за попадание в раунд плей-офф, который стартует 25 октября и закончится 9 декабря.

С 15 июля по 20 августа 2023 года регулярный сезон МЛС прерван в связи с проведением Кубка лиг.

Матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати». Фото Global Look Press

Плей-офф МЛС 2023

Команды, занявшие с 1-е по 7-е места в регулярке, автоматически попадают в первый раунд плей-офф МЛС. Команды, которые закончили сезон на 8-й и 9-й строчках, сыграют друг с другом по одному матчу в раунде уайлд-кард.

Первый раунд плей-офф МЛС пройдет формате до двух побед в серии. Следующие стадии состоят из одной игры с дополнительным временем и серией пенальти в случае ничейного результата.

Месси: за кого играет и когда дебют

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из штата Флорида (США). 15 июля американский клуб объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом до конца 2025-го. 16 июля в Форт-Лодердейле на домашнем стадионе «Интер Майами» прошла презентация чемпиона мира-2022 и бывшего хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса. Форвард взял себе 10-й номер.

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается 22 июля в матче Кубка лиг с «Крус Асуль». Начало игры — в 03.00 по московскому времени.

Херардо Мартино тренирует «Интер Майами». Совладельцем команды является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Календарь ближайших матчей МЛС 2023

21 августа, понедельник (здесь и далее время — мск)

02.30. «Интер Майами» — «Шарлотт»

02.30. «Коламбус Крю» — «Цинциннати»

02.30. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Ди Си Юнайтед»

02.30. «Нью-Йорк Сити» — «Миннесота»

02.30. «Торонто» — «Монреаль»

02.30. «Филадельфия Юнион» — «Даллас»

03.30. «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн»

03.30. «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»

03.30. «Чикаго Файр» — «Орландо Сити»

04.30. «Сент-Луис Сити» — «Остин»

05.30. «Ванкувер» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс»

05.30. «Лос-Анджелес Галакси» — «Реал Солт-Лейк»

05.30. «Сиэтл Саундерс» — «Атланта»

27 августа, воскресенье

02.30. «Атланта» — «Нэшвилл»

02.30. «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»

02.30. «Коламбус Крю» — «Торонто»

02.30. Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн

02.30. Нью-Йорк Ред Буллс — Интер Майами

02.30. «Орландо Сити» — «Сент-Луис Сити»

02.30. «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»

02.30. «Шарлотт» — «Лос-Анджелес»

03.30. «Даллас» — «Остин»

03.30. «Спортинг Канзас-Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

04.30. «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»

05.30. «Лос-Анджелес Галакси» — «Чикаго Файр»

05.30. «Портленд Тимберс» — «Ванкувер»

23.30. «Миннесота» — «Сиэтл Саундерс»

31 августа, четверг

02.30. «Атланта» — «Цинциннати»

02.30. «Интер Майами» — «Нэшвилл»

02.30. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»

02.30. «Нью-Йорк Сити» — «Монреаль»

02.30. «Торонто» — «Филадельфия Юнион»

02.30. «Шарлотт» — «Орландо Сити»

03.30. «Миннесота» — «Колорадо Рэпидс»

03.30. «Остин» — «Сиэтл Саундерс»

03.30. «Сент-Луис Сити» — «Даллас»

03.30. «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю»

03.30. «Чикаго Файр» — «Ванкувер»

05.30. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»

05.30. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Лос-Анджелес Галакси»

Последние матчи регулярного чемпионата МЛС

21 октября, суббота

23.00. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»

23.00. «Коламбус Крю» -«Монреаль»

23.00. «Колорадо Рэпидс» — «Реал Солт-Лейк»

23.00. «Лос-Анджелес Галакси» — «Даллас

23.00. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион»

23.00. «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр»

23.00. «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Ред Буллс»

23.00. «Портленд Тимберс» — «Хьюстон Динамо»

23.00. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Остин»

23.00. «Сент-Луис Сити» — «Сиэтл Саундерс»

23.00. «Спортинг Канзас-Сити» — «Миннесота»

23.00. «Торонто» — «Орландо Сити»

23.00. «Цинциннати» — «Атланта»

23.00. «Шарлотт» — «Интер Майами»

Звезды, выступающие в МЛС

Лионель Месси («Интер Майами»)

Лионель Месси. Фото AFP

Серхио Бускетс («Интер Майами»)

Серхио Бускетс. Фото Global Look Press

Лоренцо Инсинье («Торонто»)

Лоренцо Инсинье. Фото Global Look Press

Федерико Бернардески («Торонто»)

Федерико Бернардески. Фото Global Look Press

Себастьян Дриусси («Остин»)

Себастьян Дриусси. Фото Global Look Press

Тьяго Альмада («Атланта»)

Тьяго Альмада. Фото Global Look Press

Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Рики Пуч. Фото Global Look Press

Джердан Шакири («Чикаго Файр»)

Джердан Шакири. Фото Global Look Press

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