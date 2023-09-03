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МЛС (MLS)

Сегодня, 04:53

«Остин» сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн». Ригони забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Эмилиано Ригони.
Фото USA Today Sports
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«Остин» и «Нью-Инглэнд Революшн» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Джилетт» в Фоксборо.

На 27-й минуте экс-нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони вывел гостей вперед. Нападающий хозяев Томас Чанкалай в середине первого тайма сравнял счет, а сразу после перерыва вывел команду вперед. «Остину» удалось отыграться в самой концовке встречи — гол забил полузащитник Александр Ринг.

«Остин» набрал 33 очка и идет на 10-м месте в Западной конференции. «Нью-Инглэнд Революшн» с 47 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

США. МЛС. Неделя 23
03 сент, 02:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Нью-Ингленд Революшн
2:2
Остин
Эмилиано Ригони
Футбол
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