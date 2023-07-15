Президент «Интер Майами» — о переходе Месси: «Мы продолжим превращать мечты в реальность»

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас прокомментировал подписание Лионеля Месси.

«Для меня большая честь приветствовать Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы дали обещание построить амбициозный клуб, который будет привлекать элитных игроков мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в США и обеспечит, чтобы везде, где обсуждается футбол, в разговоре участвовал «Интер Майами». Сердечное спасибо нашим болельщикам, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность», — приводит слова Маса сайт клуба.

«Интер Майами» подписал контракт с Месси до лета 2025 года. Сообщалось, что 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Аргентинец может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль»