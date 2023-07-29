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Сегодня, 06:14

Серхио Рамос может перейти в «Лос-Анджелес»

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото AFP
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Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Mundo Deportivo, 37-летний испанец может перейти в «Лос-Анджелес», за который играют экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и экс-нападающий «Арсенала» Карлос Вела.

Ранее в этом месяце в МЛС перебрался бывший одноклубник Рамос по парижскому клубу Лионель Месси.

За «ПСЖ» Рамос за 2 года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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