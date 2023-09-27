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Сегодня, 07:54

Тренер «Хьюстон Динамо» Олсен: «У меня нет волшебного средства, чтобы остановить Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Хьюстон Динамо» Бен Олсен перед финалом Открытого кубка США отметил, что у него нет средства, как остановить нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Против Месси можно сделать все правильно по учебнику. Тысячи тренеров пытались остановить его, и тысячи тренеров постоянно терпели неудачу. У меня нет волшебного средства, чтобы остановить Месси. Никто не смог этого сделать», — цитирует Bayou City Soccer Олсена.

Финал Открытого кубка США «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» состоится 28 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени. Однако участие Месси в матче под вопросом.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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