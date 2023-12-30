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МЛС (MLS)

Сегодня, 22:51

Вратарь «Тоттенхэма» Льорис перешел в «Лос-Анджелес» из МЛС

Алина Савинова
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«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о переходе французского голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.

Соглашение с футболистом подписано до лета 2024 года с возможностью продления еще на два года.

«Уго, пожалуй, самый успешный вратарь своего поколения и признанный победитель. Мы невероятно рады, что Хьюго выбрал «Лос-Анджелес» для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Он принесет команде свой лидерский опыт и поможет ему в стремлении к завоеванию большего количества трофеев», — сказал генеральный директор клуба Джон Торрингтон.

Льорис выступал за «Тоттенхэм» с 2012 года. В текущем сезоне 37-летний голкипер лишился места в стартовом составе лондонцев. В последний раз он выходил на поле в апреле этого года. Вместе с «Тоттенхэмом» он стал финалистом Лиги Чемпионов в 2019 году.

Уго Льорис
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