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МЛС (MLS)

Сегодня, 09:37

Форвард «Интер Майами» Стефанелли: «Вижу Месси на тренировках и пускаю слюни»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интер Майами» Николас Стефанелли рассказал, что думает об одноклубнике Лионеле Месси. Он назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно», — цитирует Стефанелли Goal.

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. В составе команды из МЛС 36-летний нападающий успел провести 14 матчей, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать пять результативных передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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