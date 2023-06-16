Бушманов считает, что отсутствие трофеев мешает считать Хорватию грандом

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер Евгений Бушманов считает, что сборная Хорватии пока что уступает в статусе ведущим сборным мира, считающимся признанными грандами.

«Наверное, Хорватия чуть пониже статусом, чем элитные сборные мира, потому что пока что не выигрывала больших трофеев. Но что она в лидерах мирового футбола в последние годы — это очевидно», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Сборная Хорватии в своем полуфинале в дополнительное время со счетом 4:2 переиграла команду Нидерландов, а испанцы на следующий день в концовке основного времени вырвали путевку в финал в битве с Италией — 2:1.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.