Бушманов заявил, что сборная Испании находится в топе благодаря своему стилю

Знаменитый российский футболист и тренер Евгений Бушманов считает, что сборная Испании остается в числе ведущих национальных команд мира, несмотря на отсутствие суперзвездного поколения игроков, как во времена «золотой» команды с Хави и Иньестой в составе.

«За счет своего стиля. Не всегда он приносит им успех. И последний чемпионат мира показал, что не получилось добиться результата, на который рассчитывали. Но сейчас в Лиге наций испанцы выступают успешно. Команда находится там, где находится, за счет своего стиля», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.