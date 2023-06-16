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Лига наций

Сегодня, 20:03

Бушманов заявил, что сборная Испании находится в топе благодаря своему стилю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый российский футболист и тренер Евгений Бушманов считает, что сборная Испании остается в числе ведущих национальных команд мира, несмотря на отсутствие суперзвездного поколения игроков, как во времена «золотой» команды с Хави и Иньестой в составе.

«За счет своего стиля. Не всегда он приносит им успех. И последний чемпионат мира показал, что не получилось добиться результата, на который рассчитывали. Но сейчас в Лиге наций испанцы выступают успешно. Команда находится там, где находится, за счет своего стиля», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/16/20681060.shtml
Евгений Бушманов
Футбол
Сборная Испании по футболу
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