Тренер сборной Венгрии об игре команды в Лиге наций: «Думаю, мы заслужили уважение от всех европейских команд»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение команды от Италии (0:2) в 6-м туре Лиги наций и подвел итоги выступления команды в турнире.

«У нас прекрасные фанаты, таких редко встретишь в других странах, спасибо им за поддержку. Мы сделали все, но, к сожалению, допустили ошибки, которые нам стоили очень многого. Тем более, сборная Италии — чемпион Европы.

Нельзя сказать, что у нас были проблемы с настроем, сегодня мы все увидели, что такое венгерское сердце. Думаю, мы заслужили уважение от всех европейских команд», — приводит официальный сайт УЕФА слова Росси.

Благодаря победе над Венгрией Италия поднялась на первое место в группе 3 дивизиона А Лиги наций с 11 очками в 6 матчах и вышла в плей-офф турнира. Венгры завершили групповой этап на втором месте с 10 очками в 6 играх и закончили участие в Лиге наций-2022/23.