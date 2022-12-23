Роман Березовский заявил, что хотел бы остаться тренером сборной Армении

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о своей роли в сборной и отметил, что хотел бы продолжать работу с национальной командой.

— Вы руководили сборной Армении в матчах с Косово и Албанией. Насколько это трудный вызов?

— У меня уже был такой опыт, я исполнял обязанности главного тренера в футбольном клубе «Сочи». Мне кажется, что мы справились с той непростой ситуацией, в которой находилась команда, сумели два матча не проиграть, поэтому у меня был определенный опыт.

— Но клуб и сборная — совсем разные вещи.

— Сейчас у меня были мои учителя, с кем я проходил лицензию Pro в течение двух лет. Мы сдали уже экзамены на лицензию, но главный экзамен был в том, что мы провели вместе семь дней. С точки зрения опыта и общении с людьми прошло великолепно, со мной были там: Сурен Чахалян, тренер по физподготовке Хавьер Миньяно, физиотерапевт, наш аналитик и обслуживающий персонал. Понятное дело, что у нас была большая делегация, представители федерации, прессы, но мне кажется, что эту неделю мы смогли достойно провести. Просто супер период для меня.

— Хотели бы дальше работать в сборной Армении в качестве главного тренера?

— Не знаю, жизнь только может подсказать, как оно получится. Мне важно быть в классном штабе; в комфортной с человеческой и профессиональной точки зрения команде. В этот раз так было, неизвестно что будет в следующий раз. Неважно в каком качестве, но быть членом такой команды мне бы хотелось и дальше, — сказал Березовский Metaratings.ru.

8 ноября 2022 года экс-голкипер был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды после ухода испанца Хоакина Капарроса.