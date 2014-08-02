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Футбол

2 августа 2014, 18:41

Григорий Суркис: "Тревожит упорство, с которым футбольные круги России игнорируют очевидные вещи"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис считает, что РФС поступил не правомерно, приняв в свой состав крымские клубы без согласования этого вопроса с ФФУ. По словам функционера, своим поступком российская организация игнорирует очевидные моменты. Напомним, что недавно в РФС были приняты СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта) и ТСК (Симферополь).

Меня не просто удивляет, но уже и тревожит то упорство, с которым футбольные круги России игнорируют очевидные вещи, – приводит footclub.com.ua слова Суркиса. – В статьях 83 и 84 Устава ФИФА четко сказано: "Члены ФИФА и их клубы не могут проводить матчи на территории другого члена ФИФА без его разрешения"; "Ассоциации, лиги или клубы, входящие в состав члена ФИФА, не могут войти в состав другого члена ФИФА или проводить матчи на его территории кроме исключительных случаев. Для этого должно быть получено разрешение от обоих членов ФИФА, их конфедерации и ФИФА.

Я уверен, когда РФС официально проинформирует ФИФА и УЕФА о последнем решении своего исполкома, органы управления мировым и европейским футболом дадут этому соответствующую оценку. Хочу напомнить, что ранее российская сторона уже была неоднократно информирована о недопустимости превышения компетенции со стороны РФС и нарушения основополагающих принципов, обеспечивающих незыблемость и стройность системы современного футбола.

Источник: com.ua
РФС
Григорий Суркис
УЕФА
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