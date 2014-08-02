Григорий Суркис: "Тревожит упорство, с которым футбольные круги России игнорируют очевидные вещи"

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис считает, что РФС поступил не правомерно, приняв в свой состав крымские клубы без согласования этого вопроса с ФФУ. По словам функционера, своим поступком российская организация игнорирует очевидные моменты. Напомним, что недавно в РФС были приняты СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта) и ТСК (Симферополь).

– Меня не просто удивляет, но уже и тревожит то упорство, с которым футбольные круги России игнорируют очевидные вещи, – приводит f ootclub.com.ua слова Суркиса. – В статьях 83 и 84 Устава ФИФА четко сказано: "Члены ФИФА и их клубы не могут проводить матчи на территории другого члена ФИФА без его разрешения"; "Ассоциации, лиги или клубы, входящие в состав члена ФИФА, не могут войти в состав другого члена ФИФА или проводить матчи на его территории кроме исключительных случаев. Для этого должно быть получено разрешение от обоих членов ФИФА, их конфедерации и ФИФА.