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Сегодня, 18:33

Экс-игрок «Реала» и «Алании» Дренте объявил о завершении карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры в 36 лет. На данный момент он является игроком клуба «Козаккен Бойз» из второго дивизиона Нидерландов.

«Нужно принять то, что это действительно конец. Руководство сослалось на тренера, который якобы сказал, что состав команды слишком большой, и поэтому нужно расстаться с несколькими парнями. Тренер потом это опроверг, но я выше всего этого. Подумаю о будущем на следующей неделе. Я точно не хочу тренировать, но, возможно, займусь чем-то связанным с техническими вопросами», — приводит слова Дренте ESPN.

Он в интервью отметил, что сейчас сконцентрируюсь на работе на телевидении и исключил возобновление карьеры в случае предложения от какого-либо клуба.

Отметим, что в 2017 году Дренте уже заявлял о завершении карьеры. Тогда он планировал сосредоточиться на музыкальной деятельности.

За время карьеры Дренте играл за «Фейеноорд», «Реал», «Аланию», «Рединг» и другие. В команде из Владикавказа полузащитник провел шесть матчей и забил три мяча. За сборную Нидерландов Дренте сыграл 1 матч в 2010 году. Это была товарищеская встреча с Турцией (1:0).

Футболист за время карьеры выиграл чемпионат Испании-2007/08 и Суперкубок страны (2008) с «Реалом».

Ройстон Дренте
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Реал
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