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Сегодня, 18:32

Эммануэль Эбуэ: «Помню, как Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю». Никто не верил, что это возможно»

Алина Савинова
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Экс-защитник сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ поделился воспоминаниями о выступлении российского футболиста Андрея Аршавина в матче на «Энфилде».

«Я помню, как Андрей забил четыре гола «Ливерпулю». Это было великолепно, я был на поле и видел это из первого ряда. Но та игра закончилась вничью, никто не верил, что это возможно», — приводит «Чемпионат» слова Эбуэ.

21 апреля 2009 года в матче 33-го тура чемпионата Англии Аршавин, выступавший за «Арсенал», забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» (4:4).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4992953-ebue-pomnyu-kak-arshavin-zabil-chetyre-gola-liverpulyu-nikto-ne-veril-chto-eto-vozmozhno.html
Андрей Аршавин
ФК Арсенал (Лондон)
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