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Сегодня, 18:10

Романцев — о ретро-матче к 80-летию победы в Сталинградской битве: «Если меня пригласят, конечно, приму участие»

Алина Савинова
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Известный российский тренер Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что в Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Если меня пригласят участвовать в ретро-матче, конечно, приму участие. Но пока что не получал информацию об этом. Не так часто на связи и, возможно, до меня еще не дозвонились. А так с удовольствием посещаю такие мероприятия. Они очень важны!» — цитирует Романцева Sport24.

Ретро-матч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-romantsev-o-retromatche-k-80-letiyu-pobedy-pod-stalingradom-yesli-priglasyat-konechno-primu-uchastiye
Олег Романцев
Футбол
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