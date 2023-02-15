Романцев — о ретро-матче к 80-летию победы в Сталинградской битве: «Если меня пригласят, конечно, приму участие»

Известный российский тренер Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что в Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Если меня пригласят участвовать в ретро-матче, конечно, приму участие. Но пока что не получал информацию об этом. Не так часто на связи и, возможно, до меня еще не дозвонились. А так с удовольствием посещаю такие мероприятия. Они очень важны!» — цитирует Романцева Sport24.

Ретро-матч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).