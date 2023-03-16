Инфантино объявил о создании упрощенной системы ВАР

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Руанде анонсировал появление «лайт» — версии системы ВАР

«Мы ввели ВАР в более чем 100 странах мира, также мы вводим вариант «лайт», для которого нужно четыре камеры. Также мы выходим, если сравнивать с одним из спонсоров ФИФА, на ВАР Zero — если нет четырех камер, можно поставить хотя бы одну. Мы и дальше будем тестировать все эти варианты, чтобы у каждой футбольной ассоциации была возможность использовать технологии в помощь судьям», — заявил Инфантино.

Система ВАР была впервые одобрена Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. На Кубке конфедераций-2017 ВАР впервые применили на международном турнире сборных. В РПЛ система видеопомощи арбитрам работает с сезона 2019/20.