0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 12:24

Инфантино объявил о создании упрощенной системы ВАР

Система ВАР.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Руанде анонсировал появление «лайт» — версии системы ВАР

«Мы ввели ВАР в более чем 100 странах мира, также мы вводим вариант «лайт», для которого нужно четыре камеры. Также мы выходим, если сравнивать с одним из спонсоров ФИФА, на ВАР Zero — если нет четырех камер, можно поставить хотя бы одну. Мы и дальше будем тестировать все эти варианты, чтобы у каждой футбольной ассоциации была возможность использовать технологии в помощь судьям», — заявил Инфантино.

Система ВАР была впервые одобрена Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. На Кубке конфедераций-2017 ВАР впервые применили на международном турнире сборных. В РПЛ система видеопомощи арбитрам работает с сезона 2019/20.

Источник: https://tass.ru/sport/17281847
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
1
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы игроков

Колосков — о переизбрании Инфантино: «Главное, чтобы он не мешал развиваться российскому футболу»