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Сегодня, 12:19

Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы игроков

Виктория Кравченко
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы футболистов.

«Необходимо работать над прозрачностью трансферных сумм и комиссий. Может быть, будет необходимо ввести потолок (расходов). Нам надо будет обдумать, как его определить. Мы обсудим это с членами ФИФА», — заявил Инфантино на 73-м конгрессе в Кигали (Руанда).

В феврале ФИФА сообщила о рекордных общих расходах клубов в зимнее трансферное окно 2023 года, они составили 1,57 миллиарда долларов.

Джанни Инфантино
ФИФА
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