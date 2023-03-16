Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы игроков

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы футболистов.

«Необходимо работать над прозрачностью трансферных сумм и комиссий. Может быть, будет необходимо ввести потолок (расходов). Нам надо будет обдумать, как его определить. Мы обсудим это с членами ФИФА», — заявил Инфантино на 73-м конгрессе в Кигали (Руанда).

В феврале ФИФА сообщила о рекордных общих расходах клубов в зимнее трансферное окно 2023 года, они составили 1,57 миллиарда долларов.