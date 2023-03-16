Колосков — о переизбрании Инфантино: «Главное, чтобы он не мешал развиваться российскому футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что значит для России переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

«Опять вы все в одну сторону ведете. Если каждая национальная ассоциация будет говорить, что переизбрание Инфантино хорошо или плохо... Надо говорить о его делах, а дела у него идут нормально, Слава Богу. Два срока проработал, много нового добавил. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Работает активно, замечательно наладил помощь национальным ассоциациям и организациям», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колоскова.

Также он ответил на вопрос, чего ждет от Инфантино прежде всего.

«Ничего не жду. Главное, чтобы он не мешал развиваться российскому футболу», — добавил почетный президент РФС.

Сегодня, 16 марта, стало известно о том, что Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года. Он был единственным кандидатом при голосовании.