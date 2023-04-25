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Сегодня, 11:44

Мичков — о воспитании футболистов: «Прежние поколения приходили еще в школы СССР. Потом начался цирк»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков объяснил, почему мало действующих российских игроков выступают за границей.

«Поколение, которое в 2008 году вышло в полуфинал чемпионата Европы, было на голову сильнее нынешнего. Прежние поколения приходили еще в школы СССР. Жирков, Аршавин родились в 80-е. Даже когда Союз развалился, школы еще какое-то время по инерции работали нормально. А потом начался цирк — с закрытием манежей в Москве, например. В 1995-м из трех манежей в Москве работал только один — спартаковский. Его не забрали под рынок только потому, что он расположен черт знает где, люди туда просто не поедут», — приводит Sport24 слова Мичкова.

За время игровой карьеры Мичков выступал в составе «Рубина», «Томи», «Краснодара», «Шинника», «Факела» и других команд. С 2021 года он является старшим тренером «Балтики».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-prezhniye-pokoleniya-prikhodili-v-shkoly-sssr-potom-nachalsya-tsirk-eks-futbolist-michkov-o-vospitanii-futbolistov
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