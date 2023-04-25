Мичков — о воспитании футболистов: «Прежние поколения приходили еще в школы СССР. Потом начался цирк»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков объяснил, почему мало действующих российских игроков выступают за границей.

«Поколение, которое в 2008 году вышло в полуфинал чемпионата Европы, было на голову сильнее нынешнего. Прежние поколения приходили еще в школы СССР. Жирков, Аршавин родились в 80-е. Даже когда Союз развалился, школы еще какое-то время по инерции работали нормально. А потом начался цирк — с закрытием манежей в Москве, например. В 1995-м из трех манежей в Москве работал только один — спартаковский. Его не забрали под рынок только потому, что он расположен черт знает где, люди туда просто не поедут», — приводит Sport24 слова Мичкова.

За время игровой карьеры Мичков выступал в составе «Рубина», «Томи», «Краснодара», «Шинника», «Факела» и других команд. С 2021 года он является старшим тренером «Балтики».