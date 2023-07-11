Митрофанов отреагировал на вызов Карасева на сбор судей УЕФА

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал приглашение российского судьи Сергея Карасева на сбор арбитров УЕФА.
«Вызов Сергея Карасева на сентябрьский сбор арбитров УЕФА — хорошая, правильная история для нас. Вы знаете, что, после того как принимались решения об отстранении сборной и клубов от международных соревнований, на российских судей, делегатов, официальных лиц никаких ограничений наложено не было. Поэтому в том числе мы вели и ведем диалог с коллегами из УЕФА о том, чтобы начать использовать арбитров, особенно там, где это не вызывает какого-то напряжения. Сам факт вызова — важный для нас сигнал и как сигнал о качестве работы Сергея», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.
30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Также с этого момента российских судей перестали назначать на международные матчи.