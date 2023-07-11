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Сегодня, 12:52

Кашчелан: «Зарема разбирается в футболе, и не все готовы это признавать»

Алина Савинова
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Агент Марияна Кашчелан высказалась об отношении к женщинам в футбольном мире.

«Вначале было разное отношение. Самое странное было в арабском мире. Они год привыкали ко мне и сначала вообще не хотели общаться. Я тогда не предлагала игроков и просто давала им время привыкнуть к себе. Сначала меня всегда сопровождали коллеги, а представители арабских клубов даже не смотрели в мою сторону. Но потом все привыкли к тому, что я женщина. Да, конечно, отношение к женщинам в футболе не самое обычное. Слава богу, что у меня никогда не было неприятных ситуаций. Наверное, помогло то, что я жена футболиста», — цитирует Кашчелан Metaratings.ru.

Также она рассказала, как относится к высказываниям супруги бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Она угадывала с тренерами в «Спартаке». Это сильная и красивая женщина в мужском мире. Зарема разбирается в футболе, и не все готовы это признавать», — добавила агент.

Салихова в 2021 году входила в совет директоров «Спартака», который покинула из-за несогласия с кандидатурой тренера Руя Витории. Всего в совете директоров московского клуба она находилась 18 дней.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kashchelan-zarema-razbiraetsya-v-futbole-i-ne-vse-gotovy-eto-priznavat-265214/
Футбол
Зарема Салихова
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