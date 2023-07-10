Канчельскис: «Нахожусь в переговорах, скоро приступлю к работе»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что совсем скоро приступит к клубной работе.

«Насчет моего будущего много слухов, но пока конкретики нет. Нахожусь в переговорах. Пока не решу все вопросы, не хочу ничего оглашать. Когда все случится? Очень скоро», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский специалист займет административную должность в «Тоболе». 6 июля Канчельскис подтвердил, что ведет переговоры с казахстанской командой.

Последним клубом Канчельскиса был «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года. Также 54-летний специалист тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу» и «Солярис».