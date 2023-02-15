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Сегодня, 19:55

Дасаев — о ретроматче в Волгограде: «Если позовут, то приму участие»

Алина Савинова
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Советский вратарь Ринат Дасаев поделился мнением о проведении ретроматча к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«На данный момент мне никто не сообщал о проведении ретроматча. Если позовут, то приму участие. 80-летие победы под Сталинградом — историческое событие. Думаю, правильно, что организуют матч, приуроченный к памятной дате. Все будут помнить о том, что было. Проведение такого мероприятия будет приятно для нас, футболистов-ветеранов, и для всех зрителей», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-dasayev-primu-uchastiye-v-retro-matche-k-80-letiyu-pobedy-v-stalingradskoy-bitve-yesli-pozovut
Ринат Дасаев
Футбол
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Романцев — о ретроматче к 80-летию победы в Сталинградской битве: «Если меня пригласят, конечно, приму участие»