Дасаев — о ретроматче в Волгограде: «Если позовут, то приму участие»

Советский вратарь Ринат Дасаев поделился мнением о проведении ретроматча к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«На данный момент мне никто не сообщал о проведении ретроматча. Если позовут, то приму участие. 80-летие победы под Сталинградом — историческое событие. Думаю, правильно, что организуют матч, приуроченный к памятной дате. Все будут помнить о том, что было. Проведение такого мероприятия будет приятно для нас, футболистов-ветеранов, и для всех зрителей», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).