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Советский вратарь Ринат Дасаев поделился мнением о проведении ретроматча к 80-летию победы в Сталинградской битве.
«На данный момент мне никто не сообщал о проведении ретроматча. Если позовут, то приму участие. 80-летие победы под Сталинградом — историческое событие. Думаю, правильно, что организуют матч, приуроченный к памятной дате. Все будут помнить о том, что было. Проведение такого мероприятия будет приятно для нас, футболистов-ветеранов, и для всех зрителей», — приводит Sport24 слова Дасаева.
Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).