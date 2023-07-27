Пирог — о приглашении украинских спортсменов на Игры дружбы: «Россия верна основополагающим олимпийским принципам»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» заявление министра спорта Олега Матыцина о планах пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы.

«Это решение демонстрирует, что Россия верна основополагающим олимпийским принципам спорта вне политики. Атлеты всех стран должны иметь возможность проявить себя, если речь идет об исключительно спортивной борьбе, — сказал Пирог «СЭ». — Наша страна, как это было всегда, будет рада всем иностранным делегациям спортсменов. В том числе и из Украины. Воспользуются ли они этим приглашением — это другой вопрос. Здесь важна сама суть Игр дружбы, которая заключается в равноправном участии всех спортсменов. Мы предлагаем именно то, что, к сожалению, утратил МОК».

Также Пирог уверен, что инициатива Всемирных игр дружбы будет поддержана.

«Спортивный мир, надо сказать, уже знает примеры альтернативных Олимпийским играм соревнований. Те же Игры доброй воли. И инициатива Правительства России с проведением Всемирных игр дружбы, уверен, будет поддержана многими странами», — добавил Пирог.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, в программе — 27 видов спорта, в том числе олимпийские: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.

Москва примет основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.