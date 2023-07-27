Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 19:12

Пирог — о приглашении украинских спортсменов на Игры дружбы: «Россия верна основополагающим олимпийским принципам»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» заявление министра спорта Олега Матыцина о планах пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы.

«Это решение демонстрирует, что Россия верна основополагающим олимпийским принципам спорта вне политики. Атлеты всех стран должны иметь возможность проявить себя, если речь идет об исключительно спортивной борьбе, — сказал Пирог «СЭ». — Наша страна, как это было всегда, будет рада всем иностранным делегациям спортсменов. В том числе и из Украины. Воспользуются ли они этим приглашением — это другой вопрос. Здесь важна сама суть Игр дружбы, которая заключается в равноправном участии всех спортсменов. Мы предлагаем именно то, что, к сожалению, утратил МОК».

Также Пирог уверен, что инициатива Всемирных игр дружбы будет поддержана.

«Спортивный мир, надо сказать, уже знает примеры альтернативных Олимпийским играм соревнований. Те же Игры доброй воли. И инициатива Правительства России с проведением Всемирных игр дружбы, уверен, будет поддержана многими странами», — добавил Пирог.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, в программе — 27 видов спорта, в том числе олимпийские: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.

Москва примет основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Дмитрий Пирог
1
Читайте также
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС рассказали о направлениях сотрудничества с Мавританией

Тарасова: «Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов»