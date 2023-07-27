В РФС рассказали о направлениях сотрудничества с Мавританией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о сферах сотрудничества с Федерацией футбола Мавритании.

«Это большой меморандум, который определяет стремление взаимодействия двух стран. В перспективе возможно сотрудничество в сфере инвентаря, футбольных полей. Да, сегодня не стоял вопрос о конкретной дате проведения товарищеского матча между нашими сборными, но это один из возможных элементов договора», — сказал Митрофанов на стенде РФС в рамках «Россия — Африка».

Ранее Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.