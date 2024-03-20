Правило офсайда могут изменить в 2025 году

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда, сообщает Marca.

По сведениям источника, по новым правилам положение вне игры будут фиксировать только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. Инициатором изменений выступил экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Правило проходит испытания с ноября 2023 года на юношеских турнирах в Италии и Швеции. Успешность эксперимента оценят не раньше февраля 2025 года.