Правило офсайда могут изменить в 2025 году

20 марта, 11:15
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда, сообщает Marca.
По сведениям источника, по новым правилам положение вне игры будут фиксировать только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. Инициатором изменений выступил экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
Правило проходит испытания с ноября 2023 года на юношеских турнирах в Италии и Швеции. Успешность эксперимента оценят не раньше февраля 2025 года.