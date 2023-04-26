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Сегодня, 11:50

Чеферин заявил, что УЕФА хочет ввести потолок зарплат

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о планах по введению потолка зарплат в Европе.

«Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны. В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты будут зашкаливать, то конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что если пять клубов всегда будут побеждать, то это больше не имеет смысла.

Но это должно быть коллективное соглашение — каждой лиги и УЕФА. Потому что если мы сделаем это, а другие лиги — нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее», — приводит слова Чеферина ВВС.

Президент УЕФА отметил, что с 2024 года будет действовать правило, по которому можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и трансферы.

«На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70 процентов от дохода в пять миллиардов — это довольно много», — заявил Чеферин.

Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, и эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.

Источник: ВВС
Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
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