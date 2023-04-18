Самедов: «Думаю, что в Волгограде будет великолепный ретроматч «Спартак» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего ретроматча между московским клубом и волгоградским «Динамо».

«У меня хорошие ожидания от ретроматча в Волгограде. Уже были две подобные игры с «Зенитом» — получилось здорово! И в Санкт-Петербурге, и в Москве собралось много зрителей, была шикарная атмосфера. Думаю, что в Волгограде будет великолепный ретроматч, точно не хуже предыдущих двух! Нужно продолжать организовывать подобные мероприятия, потому что они идут на пользу нашему футболу. Уверен, все получат удовольствие от предстоящей игры», — приводит «Чемпионат» слова Самедова.

Матч «Динамо» — «Спартак» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет 1 мая в Волгограде.