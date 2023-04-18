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Сегодня, 16:02

Директор «Тосно» Матюшенко рассказал, как Абрамович помогал команде

Алина Савинова
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Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как российский бизнесмен Роман Абрамович помогал тосненскому клубу.

«Я занимался футболом. Еще после этого я нашел возможность выйти на Романа Абрамовича, и он нам немножко помогал. Мы, кстати, в первый год впервые в истории тосненского футбола заняли первое место в клубном зачете. Я оставил весь свой штат. Мы все работали, и наши дети стали чемпионами», — приводит «Спорт День за Днем» слова Матюшенко.

По словам директора, он написал Абрамовичу письмо с просьбой о помощи клубу и тот ответил на него.

«Тосно» является обладателем Кубка России сезона-2017/18. Клуб был расформирован в 2018 году, однако в 2023-м было объявлено о его возрождении.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/matyushenko-rasskazal-kak-abramovich-pomogal-tosno
Футбол
ФК Тосно
Роман Абрамович
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