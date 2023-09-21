Советник президента УЕФА оценил открытие проекта «Футбол в школе»: «Это грандиозно!»

Советник президента УЕФА Йозеф Климент прокомментировал открытие проекта «Футбол в школе».

«Большое спасибо за приглашение на этот турнир. Передаю привет от наших сотрудников, ваших друзей из УЕФА. Несколько лет назад РФС пришел с амбициозным планом развития футбола до 2030 года. Одной из самых важных областей является массовый футбол. Один из таких проектов — «Футбол в школе». Слышал, что уже более миллиона участников. Это грандиозный проект! Будут появляться результаты. Уверен, что самые талантливые мальчики и девочки станут членами профессиональных футбольных клубов и членами сборных команд», — сказал Климент.

Турнир Школьной футбольной лиги проходит с 20 по 24 сентября на полях спорткомплекса «Лужники».