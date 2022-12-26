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Сегодня, 08:20

Газзаев — о лучших игроках в истории футбола: «Первый — Пеле. Второй — Месси. Третий — Марадона»

Валерий Газзаев назвал Пеле лучшим игроком в истории футбола
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Пеле.
Фото Global Look Press
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Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», назвал пятерку лучших игроков в истории мирового футбола.

— Вы на поле видели и Пеле, и Марадону. Кто для вас лучший игрок в истории футбола?

— Пеле. Настоящий король футбола! Еще и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Игрок действительно выдающийся, вообще без слабых мест. На второе место ставлю Месси.

— А Марадона?

— На третьем. Четвертый — Роналдо. Пятый — Криштиану.

— Объясните, в чем Месси сильнее Марадоны?

— У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»

Пеле
Чемпионат мира по футболу
Валерий Газзаев
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