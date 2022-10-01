В Федерации футбола Армении не подтвердили информацию о переговорах с Талалаевым

Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на информацию о том, что российский тренер Андрей Талалаев может возглавить армянскую сборную.

«Наша федерация не связывалась с Андреем Талалаевым и не вела со специалистом никаких переговоров. Прошло только два дня после того, как Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении.

Наши поиски продолжаются. Кандидатов много, но каких-то переговоров или официальных предложений нет. До следующего матча еще есть время, поэтому мы рассматриваем разных специалистов", — цитирует Sport24 Карапетяна.

Ранее армянская федерация расторгла контракт с испанским специалистом Хоакином Капарросом. Он работал с командой с 2020 года.

1 октября Metaratings.ru сообщил о том, что Талалаев может возглавить сборную Армении.