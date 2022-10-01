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Футбол

1 октября, 14:50

В Федерации футбола Армении не подтвердили информацию о переговорах с Талалаевым

Алина Савинова

Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на информацию о том, что российский тренер Андрей Талалаев может возглавить армянскую сборную.

«Наша федерация не связывалась с Андреем Талалаевым и не вела со специалистом никаких переговоров. Прошло только два дня после того, как Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении.

Наши поиски продолжаются. Кандидатов много, но каких-то переговоров или официальных предложений нет. До следующего матча еще есть время, поэтому мы рассматриваем разных специалистов", — цитирует Sport24 Карапетяна.

Ранее армянская федерация расторгла контракт с испанским специалистом Хоакином Капарросом. Он работал с командой с 2020 года.

1 октября Metaratings.ru сообщил о том, что Талалаев может возглавить сборную Армении.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-01-v-federatsii-futbola-armenii-otreagirovali-na-novost-o-tom-chto-talalayev-mozhet-vozglavit-armyanskuyu-sbornuyu

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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Андрей Талалаев
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