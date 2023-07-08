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Судейство

Сегодня, 10:56

В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований, — цитирует Митрофанова ТАСС. — Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, возвращение судей возможно. Сам факт того, что Сергей Карасев будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчеркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны».

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.

28 июня сообщалось, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре в Швейцарии. Кроме того, «СЭ» стало известно, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут возобновить работу на матчах под эгидой УЕФА.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
ФИФА
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