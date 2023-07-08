Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» против «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Зенит» Борис Рапопорт рассказал, чего ждет от предстоящего матча петербуржцев против «Фенербахче».

— В этом матче «Зениту» уже надо будет готовиться к Суперкубку, так что я даже не сомневаюсь, что какую-то часть игры, стартовый отрезок, первый тайм или чуть больше, будет играть стартовый состав. Понятно, что Кузяева нет, Вендела нет, значит, надо наигрывать что-то другое к ЦСКА, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».