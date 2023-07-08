Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» против «Фенербахче»

Сегодня, 18:29
Бывший главный тренер «Зенит» Борис Рапопорт рассказал, чего ждет от предстоящего матча петербуржцев против «Фенербахче».
— В этом матче «Зениту» уже надо будет готовиться к Суперкубку, так что я даже не сомневаюсь, что какую-то часть игры, стартовый отрезок, первый тайм или чуть больше, будет играть стартовый состав. Понятно, что Кузяева нет, Вендела нет, значит, надо наигрывать что-то другое к ЦСКА, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».
9 июля в четвертом матче международного турнира Кубок PARI Премьер «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.