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Сегодня, 17:24

В УЕФА назвали задачу турниров развития

Ана Горшкова
Корреспондент
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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что турниры развития УЕФА направлены на подготовку молодых игроков в каждой национальной ассоциации.

«УЕФА организует, координирует и поддерживает турниры по развитию юношей и девушек до 15 и 16 лет. Каждый сезон по всей Европе проводится около 48 турниров в рамках программы УЕФА по развитию элитной молодежи. Международные турниры развития, проводимые УЕФА в рамках международных турнирных встреч, призваны дополнить программу подготовки элитных молодых игроков в каждой национальной ассоциации. Обратите внимание, что турниры развития молодежи не являются официальными соревнованиями», — приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.

С 23 по 29 апреля в Волгограде проходит второй турнир развития УЕФА. В нем участвуют команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет. В 2023 году Волгоград впервые принял турнир развития УЕФА.

Источник: ТАСС
УЕФА
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