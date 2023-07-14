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Сегодня, 16:05

Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из реабилитационного центра 17 июля

Алина Савинова
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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал, когда экс-футболиста выпишут из реабилитационного центра.

«Выписку Юрия Васильевича перенесли на понедельник. То есть выпишут уже в понедельник», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и с 23 июня находится в реабилитационном центре.

70-летний Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/18275665
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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