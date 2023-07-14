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Сегодня, 18:14

Дюков надеется, что система офсайдных линий заработает на матчах РПЛ в июле

Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выдачу лицензионного соглашения провайдеру офсайдных линий от ФИФА. Он надеется, что уже в июле необходимое оборудование будет установлено и использоваться в матчах РПЛ.

— Линии сертифицированы. Необходимое техническое оборудование еще ввозится. Это высокоточное и сложное оборудование. На его ввоз требуется разрешение органов государственной власти.

Вы знаете, что после того, как ушел предыдущий провайдер, велась работа по поиску нового партнера. После того как он был найден, велась непростая работа по сертификации. Это работа сейчас завершена. Последний этап — ввоз оборудования. Надеюсь, что уже в июле оно будет установлено и будет использоваться в матчах РПЛ, — заявил Дюков.

12 июля сообщалось, что РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения провайдеру офсайдных линий от ФИФА.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

РФС
Александр Дюков
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