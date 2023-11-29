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Сегодня, 19:00

Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде

Отдел фото «СЭ»
В Бангкоке стартовал чемпионат мира по текболу.
Фото AFP
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В Бангкоке стартовал чемпионат мира по текболу — настольному футболу.

Турнир впервые проходит за пределами Европы и примет рекордное количество участников. 211 спортсменов будут соревноваться в пяти категориях: женском, мужском, парном и смешанном разрядах.

Фото AFP

Текбол — достаточно молодой вид спорта. Принято считать, что его придумали в Венгрии чуть более десяти лет назад два приятеля. Один любил настольный теннис, второй — футбол. Они провели первый матч на столе для пинг-понга, используя футбольный мяч. Впрочем, с развитием популярности этого вида спорта во многих странах стали считать, что текбол появился именно у них, например в Бразилии.

Фото AFP

Изящество текболу добавило появление специального изогнутого стола, который задавал мячу более удобную траекторию для игры ногами. Играть головой тоже не запрещено — чем угодно, только не руками.

Фото AFP

Правила запрещают делать больше трех касаний мяча, чеканить им одной частью тела. Можно перебросить его через сетку, например, подбросив одной ногой, другой, а потом — головой.

Фото AFP

Впрочем, сетки на столе нет. Вместо нее используется закрепленное оргстекло. Мяч, как правило, стандартный, № 5. Размеры площадки на официальных турнирах ограничены (где же ставить рекламу?). А в любительском — беги за мячом куда хочешь.

Фото AFP

Еще запрещается касаться стола и залезать на сторону противника. Переход подачи происходит каждые четыре удара. Матч длится до двух побед и может состоять не более чем из трех сетов по 12 очков каждый.

Фото AFP

Популярность текболу помог обрести бразильский чемпион мира Рональдиньо, являющийся его амбассадором с момента создания международной федерации. В Бангкоге он проведет несколько показательных матчей и встреч с болельщиками и спортсменами шестого чемпионата мира.

Фото Getty Images

Лидерами мирового первенства в Таиланде у мужчин считаются игроки из Венгрии. Они трижды брали золотые медали на предыдущих турнирах в соревнованиях мужчин. В копилке команды восемь золотых медалей в разных категориях, а всего — 17. Впрочем, на последнем ЧМ, который прошел в немецком Нюрнберге в прошлом году, победу одержал представитель Румынии Апор Георгюдек. Среди фаворитов ЧМ-2023 игроки из Дании, США, Бразилии, Германии, Сербии, Польши и, конечно, хозяева турнира.

Фото Getty Images
Фото AFP

Россияне дважды принимали участие в первенствах мира — в 2018 и 2019 годах, но до призовых мест не добрались. Популярным в нашей стране текбол стал во время чемпионата мира ФИФА. Столы для болельщиков располагались у стадионов, и попробовать свои силы на них могли многие болельщики. Играли в текбол в дни турнира и на Красной площади в Москве, например, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

Фото AFP

Многие команды футбольных мастеров уже используют столы для текбола во время тренировочного процесса. Не так давно журналисты «СЭ» испытали свои силы на столе для текбола в матче с футболистами «Зенита». Победа досталась Вильмару Барриосу и Андрею Мостовому.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В планах международной федерации — подача заявки на включение текбола в олимпийские виды спорта.

Фото AFP

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Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
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