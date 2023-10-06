2:0 на «Уэмбли». По такой сборной мы давно соскучились

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть десятая.

Сезон-1984, как и многие другие, насыщен событиями, турнирами разными, внутренними и международными. Накладываясь во времени друг на друга, ставили пишущего эти строки в положение трех богатырей на распутье. Они решали — куда идти, я — как. Тупо следовать хронологии или придерживаться линии тематической? Чаще принимал решение компромиссное. Кубок, к примеру. Большая его часть проходила до начала чемпионата, заключительная — в процессе. Решение выбирал, как мне казалось, оптимальное. Разделывался с ним (значительно властями обесцененный) в один прием, чтобы не путался под ногами. Как и с еврокубками: скоропостижный уход трех наших команд из турнира избавил меня от головной боли.

По законам биологическим

Чемпионат — дело другое. Первостепенной важности, и подход к нему особый, легко от него не отделаешься. Живет по законам биологическим, вынашивает плод девять месяцев и благополучно от бремени разрешается, дает жизнь призерам и всем остальным по списку, с неизбежным «выкидышем» двух неудачников.

За девять месяцев много разного, всякого происходит. Кое-что из неотложного, горячего, пока не остыло, необходимо на стол подавать. Не так давно мы останавливали чемпионат, чтобы порадоваться победе в отборочном турнире наших олимпийцев и объяснить, почему не попали на Олимпиаду, а нашу страну еще и чемпионата мира-1990 лишили. Расскажи я о горячих майских событиях глубокой осенью, читатели меня не поняли бы.

Сегодня мы вынуждены вновь остановить ход чемпионата. Причина уважительная — дела международные. Речь поведем о сборной. Она всегда в приоритете, ей — зеленый свет. О новом ее руководителе посудачим, Эдуарде Малофееве, вернее, как модно сейчас говорить, футбольной его философии. С олимпийской он задачу выполнил. Как только отпала необходимость ехать за тридевять земель, в Лос-Анджелес, сосредоточился Эдуард Васильевич на первой сборной.

Как будет вести ее и куда приведет, что общего и каковы различия во взглядах на игру между ним и предшественником, Валерием Лобановским? Сходство небольшое: оба — Васильевичи, и в общении с журналистами легко доступны, коммуникабельны, отвечали на вопросы распространенно, позиции, диаметрально противоположные, излагали подробно (киевский — порой туманно, пересыпая речь научной терминологией).

Путь скользкий, травмоопасный

О взглядах Эдуарда Васильевича на футбол (искренний, атакующий) было известно в годы его работы с минским «Динамо». Но одно дело — клуб, другое — сборная. Здесь важен принцип комплектования состава, совместимость игроков, в том числе психологическая, создание микроклимата в «оркестре», укомплектованного из разноплановых музыкантов, и многое другое. Главное — высочайшая ответственность и конечный результат. Тренер клубный подчинен местному руководству, защищает интересы города или республики, сборной — работает под током высокого напряжения, он под особым контролем, руку на пульсе держат руководители футбольные, высшие спортивные и партийные, поскольку результаты сборной, ее победы — свидетельство превосходства советской политической системы, социалистического строя. Поражение (упаси бог!) наносит ущерб тому и другому. Потому один неверный шаг — и вступают в силу законы сурового революционного времени.

Яркая тому иллюстрация — проигрыш сборной СССР на ОИ-1952 югославам. Стоил он жизни пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка — ЦДСА. Команду расформировали. Вина ее заключалась в том, что в составе сборной участвовали четыре футболиста «команды лейтенантов». Троих игроков сборной дисквалифицировали пожизненно... Реабилитировали клуб и футболистов, возродили сборную уже после смерти осиротившего страну диктатора.

Но с тренерами сборной по-прежнему не церемонились. Константина Бескова, отлученного от футбола в 1952-м, сняли с работы за выигрыш серебряных медалей на Евро-1964. Точнее, за проигрыш в Мадриде финала испанцам — 1:2. Самый справедливый суд в мире за совершенное Бесковым «преступление» во второй раз снял его с должности после ЧМ-1982. Два раза снимали «скальпы» и с Валерия Лобановского. Рекордсмен — Гавриил Качалин, добыл золото на ОИ-1956 и Кубка Европы-1960 (самый крупный успех в истории отечественного футбола). Но и его не щадили, трижды (в 1958-м, 1962-м и 1970-м) лишали работы за «тяжкие преступления»: выводил сборную лишь в четвертьфинал мировых чемпионатов. А в 2018-м за такой же результат возвели до небес сборную России, ее тренера и футболистов: щедро вознаградили и званий почетных удостоили.

Теперь на этот скользкий и опасный путь ступил Малофеев. Как долго продержится? За хождением нового тренера по мукам мы и проследим. На безопасном для нас расстоянии.

«Ключ к победе — атака»

Так озаглавил корреспондент «Комсомольской правды» С. Лесков интервью с Малофеевым, опубликованное в газете 3 апреля. Эдуард Васильевич сразу взял быка за рога и сам задал журналисту вопрос: «Хотите знать мое футбольное кредо?» Поскольку возражений не последовало, сам и ответил: «В футболе, как и в спорте вообще, побеждает тот, у кого сильно развито чувство собственного достоинства (на мой взгляд, этого недостаточно. — Прим. А.В.). Соперника надо изучать. Но не для того, чтобы только хорошо защищаться... Необходимо противопоставить сопернику еще более весомые козыри, навязать свою игру и заставить его защищаться. В любом деле, и в футболе тоже, преимущество будет за тем, кто владеет инициативой... Игрок должен прежде всего на высоком уровне выполнять свои основные функции. Если уж говорить об универсализме, гораздо важнее научить защитника атаковать, чем форварда защищаться».

Попахивало еретизмом. Устоявшееся в мировом футболе мнение — все должны уметь нападать и защищаться, без перекосов в ту или другую сторону.

Следующий вопрос исходил уже от самого интервьюера, попросившего указать на недостатки предшественников. Сформулирован был так:

— В чем видится вам причина затянувшихся неудач сборной?

По мнению нового тренера, в технике, тактике и «физике» никому мы не уступаем (относительно техники вопрос спорный). «Основа основ, — уверен Малофеев, — волевая подготовка. И вот здесь мы иногда уступаем сопернику. Слишком боимся проиграть и оттого редко выигрываем... В футбол надо играть смелее, даже дерзко — соперник чувствует, когда его не боятся».

Эдуард Васильевич прозрачно намекал на нерешительность и осторожность предшественника, особенно в выездных матчах, за что его критиковали и даже обвиняли в трусости.

— Какие требования вы предъявляете к кандидатам в сборную? — поинтересовался журналист.

— В сборную приходят готовые игроки. В корне изучить их характеры нельзя, взгляды на футбол — невозможно. Главное — создание в команде благоприятного морального климата... Выработаны требования, которые предъявляются в моральном отношении: правдивость, простота, искренность — основа дружбы. А дружба — залог успеха. Самокритичность в отношении своих действий — закон взаимоотношений в коллективе (Ежели Малофеев и себя имел в виду — сборной повезло. — Прим. А.В.).

— Только высоконравственный человек, — заключил он, — может решить задачи, которые стоят перед футболом.

Был задан вопрос о совместительстве. Позицию Малофеева передаю в сокращении. Получив предложение возглавить сборную, он был уверен, что совместительство пользу не принесет ни сборной, ни клубу. Потому и оставил клуб, сосредоточившись на сборной. В процессе работы мнение изменил и пришел к такому выводу: «Без «живой» повседневной работы тренерское искусство в какой-то мере притупляется».

«Игра не удалась»

О тренерском кредо Малофеева знали не только из слов его, но и по работе с минским «Динамо». С олимпийцами концовку смазал. Как-то с национальной сборной получится? Дебютировал с ней 15 мая в небольшом городе Коувола в матче с Финляндией. С него началась подготовка к отборочному циклу чемпионата мира-1986. Соперник так себе, в европейской табели о рангах занимал скромное место в третьем десятке. Чтобы иметь какое-то представление о сборной Суоми, скажу, что в новом сезоне, до встречи с СССР, проиграла США и Кувейту с одинаковым счетом — 0:1. Для дебюта — в самый раз.

Тренер, призвав сильнейших футболистов (без Гаврилова, Блохина и кое-кого еще), смешал их с олимпийцами. Наши вымучили победу, но до самого конца уверенности в ней не было. Третий гол забил Протасов на последней минуте. Впечатление на специалистов игра команды произвела удручающее. Обычно в процессе подготовки к крупным международным турнирам сборную щадят, особо не критикуют, о недостатках пишут, тщательно подбирая слова. Громят, частенько сверх меры, когда такие турниры проигрывают.

А тут только первый шаг новым тренером сделан с обновленным составом. О сыгранности речи не шло — полный раздрай. Даже в защите, где опытные Чивадзе и Демьяненко не смогли наладить связи с Янушевским и Жупиковым. Минчанин Янушевский — слабое звено в обороне. Быстро раскусив, где тонко, финны рвали правый фланг нашей обороны. Оттуда опасность исходила и гол прилетел. Мы к тому времени вели — 2:0.

Единственный стоящий гол организовали ветераны: Оганесян великолепной передачей нашел в штрафной площади Родионова. Сергей, находясь в окружении защитников, сыграл безупречно. Два других подарил гостям вратарь Хуттунен. Не сумел удержать мяч после несильных ударов Чивадзе и Протасова. С такими обязаны справляться начинающие голкиперы юношеских команд. Немало остроты возникало у наших ворот, особенно во втором тайме, когда форвард Петайя вконец замучил Янушевского.

Финляндия — СССР — 1:3

Голы: Родионов, 14 (0:1), Чивадзе, 37 (0:2). Рантанен, 54 (1:2). Протасов, 90 (1:3).

Финляндия: Хуттунен, Пекконен, Хюмяляйнен (к), Гранског (Тернвалл, 71), Турунен, Хоутсонен, Ремес, Рантанен, Липпонен (Коуса, 63), Валвее (Уймонен, 79), Петайя.

СССР: Дасаев, Янушевский, Чивадзе (к), Жупиков, Демьяненко, Зыгмантович, Гоцманов (Литовченко, 60), Бессонов, Оганесян (Алейников, 71), Грачев (Протасов, 50), Родионов.

Судьи: Торнбьерн. Нюхус, Линдбю (все — Норвегия).

15.05. Коувола. Стадион «Кескускентяля». 6700 зрителей.

Прессу советская сборная получила соответствующую игре. Отметили единственное ее достоинство — команда победила. Игра, мол, забудется, а счет останется. Корреспондент ТАСС в Финляндии Александр Горбунов, известный советский и российский журналист, был объективен, а некоторые обидные слова, адресованные игрокам и их тренеру, должны были восприниматься ими с пониманием. Несколько фрагментов их отчета Горбунова: «Слово «быстро» резонно убрать из лексикона рассказа об этом матче, который своим уровнем не то что на специалистов, но и на публику рядовую впечатления не произвел...

Откуда же такая инертность некоторых игроков? Возможное объяснение, что в таком составе команда выступает впервые, не проходит... О коллективном скоростном взаимодействии говорить не приходится: не было движения, не было мысли".

Журналист отметил ветеранов — Чивадзе, Демьяненко, Бессонова, Оганесяна. Малофеев на пресс-конференции признал: «Игра не удалась. Мы сыграли хуже, чем полагается играть сборной. И все же главное — результат достигнут (и он туда же. — Прим. А.В.). Это поможет вселить уверенность в игроков».

Мне кажется (и не только мне), вселить уверенность должна игра, слаженная, на высоком технико-тактическом уровне, от которой сами футболисты удовольствие получают.

Через неделю редактор футбольно-хоккейного еженедельника Виктор Понедельник, пытаясь смягчить острую критику, поддержал Малофеева и его ребят: «В сборную пришел новый тренер, пришли и лучшие футболисты из олимпийской команды. Все они нуждаются в помощи и поддержке опытных наших футболистов, прошедших суровую школу чемпионата мира в Испании. Только взаимное дружеское расположение друг к другу поможет создать в сборной благоприятный психологический климат».

В гости к родоначальникам

Спустя три недели нас ждет соперник — не чета предыдущему, сборная Англии. Вывеска солидная. Англия — одна из сильнейших футбольных держав в мире. Таково широко распространенное мнение. Но чего она добилась? Формально не многого. Один выигранный в 1966-м домашний чемпионат мира. И все. Столь скудный улов сами англичане объяснили неудобными сроками мировых и европейских первенств. Неудобны они и для большинства европейских команд. Это правда. Но нигде не было такого громоздкого сезона: 22 команды, каждая только в чемпионате проводила по 44 матча, прибавьте к ним Кубок Англии, Кубок лиги и участие ведущих клубов и сборной в еврокубках и отборе к чемпионатам мира и Европы, а также товарищеских встречах. Многовато набирается. Сезон у них завершался в мае, и лишь в начале лета футболисты уходили в отпуск. А лучших вынуждали в составе сборной защищать престиж страны (использую отечественную терминологию) в международных матчах. Игра с СССР назначена на 2 июня. Не их сезон. В июне прошлого года сборная провела три матча в Австралии. Итог — две нулевые ничьи и скромненькая победа — 1:0.

Первый успех

Можно представить, в какой форме, прежде всего физической, примут нас англичане на «Уэмбли». А наши успели преодолеть треть дистанции чемпионата, большую часть Кубка (включая четвертьфиналы), не считая международных встреч клубов и сборной. Превосходство в набранной форме, физическом состоянии, обеспечено. Да и аппетит к футболу еще не потерян.

Урок из матча с финнами Малофеев извлек. По части состава. Защиту с вратарем сформировал полностью из участников ЧМ-1982 в Испании. Ребята не один пуд соли съели и отлично друг с другом взаимодействовали. В атаку вернул Блохина. Крепость нашей обороны хозяева проверили, покуда были свежи, в первой половине тайма. Рослые, атлетичные британцы оказали на ворота Дасаева и его «телохранителей» мощное давление. Ринат и в воздухе уверенно себя чувствовал, и на земле держался стойко. Как, впрочем, и защитники. Единственный реальный шанс имел Чемберлен, но голкипер с блеском обезвредил сильный и коварный удар.

Превосходно сыграл и его визави Шилтон в эпизоде, когда Оганесян, получив передачу с фланга, играючи оставил не у дел защитников и пробил. Разыгравшиеся форварды еще дважды до перерыва проверили дееспособность Шилтона.

Во втором тайме, когда хозяева ожидаемо подсели, преимущество гостей стало заметным. Правда, первый гол достался в результате несчастного случая: защитник Даксбери упал на ровном месте без посторонней помощи и освободил дорогу Гоцманову к цели. Он в одиночестве, без сопровождения, приблизился к воротам и точно пробил. Гости вошли во вкус и разыграли несколько многоходовок, каждая из которых должна была завершиться голом. Неточно пробил Литовченко, Блохин, вспомнив молодость, лихо, словно горнолыжник, преодолел несколько препятствий и прицельно пробил. Выручила хозяев штанга. В концовке Малофеев произвел две замены. На 87-й ввел в игру Протасова. Получив мяч, Олег отдал его тезке, Блохину, а сам неспешно направился в хозяйскую штрафную. Олег киевский вновь пронесся по флангу и пробил. Да так сильно, что Шилтон не смог удержать мяч. Вовремя подоспел Олег днепропетровский. Переправить мяч в пустые ворота не доставило ему труда — 2:0. Победа с учетом репутации соперника весомая. Причем первая на «Уэмбли».

Англия — СССР — 0:2

Голы: Гоцманов, 54 (0:1). Протасов, 89 (0:2).

Англия: Шилтон, Даксбери, Сэнсом, Уилкинс, Робертс, Фенвик, Чемберлен, Робсон (к), Фрэнсис (Хейтли, 73), Блиссет, Барнс (Хант, 67).

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе (к), Балтача, Демьяненко, Алейников (Поздняков, 80), Литовченко, Оганесян, Зыгмантович (Гоцманов, 20), Родионов (Протасов, 87), Блохин.

Судьи: Вотро. Бурже, Бенали (все — Франция).

02.06. Лондон. Стадион «Уэмбли». 38 185 зрителей.

Несравнимо изменилась игра сборной. Под стать ей и комментарии прессы, доброжелательные, моментами восхищенные. Поверили в перспективу команды Малофеева, проведшую лишь вторую игру под его руководством. Виктор Понедельник вновь проявил педагогический такт. После откровенно слабой игры сборной, попавшей под жернова критики, поддержал ее. Подведя итог добротному лондонскому матчу, предостерег от эйфории. «Удавшаяся гармоничная командная игра в Лондоне должна рассматриваться тренером и игроками не более как обнадеживающее начало в кропотливой работе по созданию боеспособной, интересной сборной, по которой все мы давно соскучились», — писал он в своем еженедельнике.

Англичане, безусловно рассчитывая на успех, были разочарованы: их парни заметно нашим уступали в физической готовности, атлетизме, подвижности, скоростном маневре, слаженности, командной игре... Однако победу сборной СССР признали справедливой. Отметили четкую, грамотную игру защитников, среди которых выделили Чивадзе, «генерала русской обороны». Понравился Оганесян, его острые, умные передачи, постоянное участие в защите и нападении. И конечно, Блохин. Хитроумные обводки Олега на большой скорости, отличные индивидуальные и командные действия вознаграждались аплодисментами понимающей толк в футболе объективной английской публики.

Так держать, Эдуард Васильевич! К первым осенним отборочным матчам наша команда будет в соку, а соперники — классом ниже англичан. Так что ждем добрых вестей. Побед, разумеется.

Впервые в СССР

Впервые в Советском Союзе проведен официальный турнир международного масштаба — юношеский чемпионат Европы для 18-летних футболистов. Место проведения определили до отказа нашей страны (официально — НОК СССР) от участия в ОИ-1984, и перевести его в другую страну УЕФА не решился.

Начался чемпионат 25 мая.

16 участников, расфасованные в четыре группы (играли каждый с каждым в один круг), соревновались в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске. Нашу группу, московскую, называли «группой смерти». В ней — СССР, Англия, Голландия и ГДР. В полуфинал выходили победители групп. В нашей на первое место примерно с равными шансами претендовали все. Позже чуть полегчало — место голландцев занял Люксембург. С нее наши юниоры начали и неплохо перед решающими встречами размялись — 5:0.

Англия и ГДР сыграли вничью — 1:1. В матче с англичанами советская команда изрядно гостей удивила, сыграла в присущем родоначальникам стиле: атаковала флангами широко, размашисто, оттуда шли навесы в штрафную на рвущихся туда игроков атаки. Островитяне с трудом сдерживали бешеный напор хозяев. Казалось, поддерживать такой темп ребята не смогут. Уже к середине первого тайма они подсели. Соперник этим обстоятельством не воспользовался, сам находился не в лучших физических кондициях. После перерыва советские юниоры мобилизовали запасы сил, продолжали давить, но победить не смогли — 1:1.

Перед последним туром у СССР и ГДР — по три очка, у англичан — два. Но у них игра с Люксембургом. В случае ничьей в матче с немцами образовалось бы троевластие (в победе англичан над аутсайдером сомнений быть не могло). Пришлось бы считать мячи. Не пришлось. В жесткой схватке с немецкими юношами небольшое преимущество было все же на нашей стороне, и мы его реализовали. Единственный гол, победный в игре и в турнире, забил нападающий Бубляускас из «Жальгириса». Мы — первые, англичане — вторые, сборная ГДР — третья.

В полуфинале советской сборной играть с еще одной британской командой — Ирландией, венграм — с поляками. Соперник у нас непростой, играл широко, грамотно вел силовую борьбу, при потере мяча успевал организованно отходить назад. В общем, силен, напорист, техничен. В первом тайме ирландцы хозяев превосходили, что и отразило электронное табло — 1:0. В перерыве тренеры Сергей Мосягин и Борис Игнатьев ребят успокоили, провели разъяснительную работу. Советам команда вняла, и игра, что называется, пошла. Уже на третьей минуте после возобновления встречи Иванаускас забил мяч, поданный с угла поля. Через несколько минут Мосягин ввел в игру Зильберштейна. Девяти минут хватило ему, чтобы освоиться, сориентироваться на местности и определить местонахождение ворот соперника. Поняв где, к ним и направился. Вовремя. Товарищи опять стандарт (угловой удачно) разыграли, и Зильберштейн забил головой второй мяч — 2:1. Преимущество хозяев стало ощутимым, однако забить больше не удалось. Но и этого было достаточно для выхода в финал, где предстоял спор за золото с венграми, обыгравшими поляков — 2:0.

Без медалей Польша не осталась, в игре за третье место обыграла она недавних наших соперников, ирландцев, с тем же счетом — 2:1. Финал состоялся в «Лужниках» 3 июня и откровенно разочаровал 72 800 зрителей результатом и качеством футбола. В матче напряженном, нервном, с изобилием жестких единоборств, соперники заботились об одном: как бы не пропустить. Да и физически были не в лучшем состоянии: пять матчей за девять дней — нагрузка для молодых, еще растущих организмов, чрезмерная. Скорости были не те, диапазон действий ограничен, высокая ставка сказалась и на технических приемах, качестве передач и точности ударов, каковых было не так уж много. Даже процент послематчевых пенальти (в основное и дополнительное время обошлись без забитых мячей) был низок: из 12 ударов в цель попали пять. Венгры забили три, наши — два.

Конечно же, начальники надеялись на золото, но и серебром остались довольны. И прессу ребята получили доброжелательную. Гавриил Качалин высоко оценил игру сборной: «Наши футболисты играли в современный зрелищный футбол. Чемпионат показал, что у нас есть резервы для ведущих команд. Важно не упустить способную молодежь из поля зрения» («Известия» от 4 июня).

Не упустили. Ребята подобрались толковые, перспективные. Многие в высшей лиге себя неплохо проявили. А наиболее талантливые медали различного достоинства получили во внутренних турнирах и в международных. Татарчук, Кузнецов и Колотовкин в 1991-м в составе ЦСКА первенство и Кубок страны выиграли, тбилисец Кеташвили, ростовчанин Скляров (позже перешел в московское «Динамо») и хавбек «Жальгириса» Иванаускас в 1988 году получили золотые медали Олимпиады в Корее...

Теперь наш поезд наберет скорость и беспрепятственно, на зеленый свет, помчится в горячую осень. Здесь мы еще раз его остановим, чтобы присутствовать на разборках наших клубов и сборной в еврокубках и отборе к ЧМ-1986 в Мексике.