Билялетдинов хочет, чтобы Портнягин брал пример с Мораты

Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подчеркнул, что дал совет нападающему Игорю Портнягину брать пример в форварда "Ювентуса" Альваро Мораты. Вместе с тем, специалист отметил, что чемпионат Италии в целом ему не очень интересен.

– Правда, что вы посоветовали Портнягину брать пример с Мораты из "Ювентуса"?

– Да, сказал ему это при всей команде. Очень хочется увидеть у нас своего Морату.

– Серия А – ваш любимый чемпионат?

– Нет, Англия. На втором месте Германия – слежу за "Вольфсбургом" и "Байером". Леверкузен вообще стоит особняком. Был впечатлен поединком "Байер" – "Атлеттико". Образцово-показтельная игра.

В Испании слежу за "Барсой" и "Реалом". Италия как раз не очень смотрибельна, в принципе, только "Ювентус".Правда, бывают отдельные захватывающие матчи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Билялетдинова – в ближайшее время в "СЭ"