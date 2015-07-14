Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 июля 2015, 07:13

Билялетдинов хочет, чтобы Портнягин брал пример с Мораты

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подчеркнул, что дал совет нападающему Игорю Портнягину брать пример в форварда "Ювентуса" Альваро Мораты. Вместе с тем, специалист отметил, что чемпионат Италии в целом ему не очень интересен.

– Правда, что вы посоветовали Портнягину брать пример с Мораты из "Ювентуса"?

– Да, сказал ему это при всей команде. Очень хочется увидеть у нас своего Морату.

– Серия А – ваш любимый чемпионат?

– Нет, Англия. На втором месте Германия – слежу за "Вольфсбургом" и "Байером". Леверкузен вообще стоит особняком. Был впечатлен поединком "Байер" – "Атлеттико". Образцово-показтельная игра.

В Испании слежу за "Барсой" и "Реалом". Италия как раз не очень смотрибельна, в принципе, только "Ювентус".Правда, бывают отдельные захватывающие матчи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Билялетдинова – в ближайшее время в "СЭ"

Игорь Портнягин
Ринат Билялетдинов
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РФПЛ-2014/15. Итоги сезона
Матье Вальбуэна: "Я не с другой планеты, но особый статус ощущаю"
Леонид Слуцкий: "Руководство не говорит, что задача ЦСКА – быть первым, но это подразумевается"
"Зенит" больше не связан со Спаллетти
"Ростов" заключил новый контракт с Бердыевым
"Динамо" подтвердило назначение Сысоева на пост исполнительного директора
Агент нигерийского форварда отрицает факт переговоров с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Хохлов: "Кержаков и "Кубань"? Все-то вам расскажи"

"Милан" продолжит переговоры с Витселем на следующей неделе