Абаскаль — футболистам «Спартака» на сборах в Дубае: «Мы здесь как семья»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился со вступительным словом к команде перед началом тренировочного сбора красно-белых в Дубае.

«Мы здесь как семья, давайте будем друг за друга. Сейчас нужно физически и психологически поработать над собой. Тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Начинаем с квадрата!» — заявил Абаскаль в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале «Спартака».

22 января красно-белые прибыли на зимние сборы в Дубай, которые продлятся до возобновления сезона в РПЛ. Со 2 по 14 февраля команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.