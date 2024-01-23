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Сегодня, 17:51

Абаскаль — футболистам «Спартака» на сборах в Дубае: «Мы здесь как семья»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился со вступительным словом к команде перед началом тренировочного сбора красно-белых в Дубае.

«Мы здесь как семья, давайте будем друг за друга. Сейчас нужно физически и психологически поработать над собой. Тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Начинаем с квадрата!» — заявил Абаскаль в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале «Спартака».

22 января красно-белые прибыли на зимние сборы в Дубай, которые продлятся до возобновления сезона в РПЛ. Со 2 по 14 февраля команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК Спартак (Москва)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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