Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

Кузьмичев: «Меня Пиняев точно не разочаровал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ожидает прогресса в игре атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева во второй части чемпионата.

— Поговорим о «Локомотиве». С уходом Тикнизяна полноправным хозяином на левом фланге атаки становится теперь Пиняев?

— По идее да. Но уже летом в «Локомотив» переходит Салтыков, который играет на позиции крайнего нападающего. Это опять к вопросу об уходе Тикнизяна. Слева в обороне у «Локо» есть исполнители, о которых сказал выше, а в атаке к Пиняеву теперь добавился еще один молодой интересный футболист. Москвичи, повторюсь, получат за Наира хорошие деньги. Я их понимаю.

— Приход Салтыкова — серьезная угроза для игрового времени Пиняева?

— Да я бы не был столь категоричен. Ведь возможен вариант, при котором оба будут выходить на поле, но на разных краях атаки. Как-то так. Все зависит от соперника. А здоровая конкуренция еще никому не вредила.

— Вас Пиняев разочаровал в первой части сезона?

— Меня — точно нет. Я говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в «Локо». Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. В принципе увидел то, чего и ожидал.

— Кода же нам теперь ждать серьезного прогресса в игре Сергея?

— Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед.

В сезоне-2023/24 Пиняев принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Наир Тикнизян. «Тикнизян хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? В «Зените» были уверены, что Круговой не откажется от предложения»
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»
Булыкин: «Если «Зенит» предлагает Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»
«Динамо» в товарищеском матче обыграло действующего чемпиона Словакии
Источник: форвард «Твенте» близок к переходу в «Спартак»
В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну
«Оренбург» в товарищеском матче разгромил лидера чемпионата Македонии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент Андраде сообщил, что в услугах футболиста заинтересован «Краснодар»

Абаскаль — футболистам «Спартака» на сборах в Дубае: «Мы здесь как семья»