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Сегодня, 16:50

Абаскаль высказался о возможном конфликте с Соболевым

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Гильермо Абаскаль (слева) и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него произошел конфликт с форвардом Александром Соболевым.

26-летний нападающий не попал в стартовый состав красно-белых на матч с «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ. Он вышел на замену после перерыва.

— Сегодня в стартовом составе не было ни Соболева, ни Мартинса, ни Бонгонды. Связано ли это с их игрой в сборных? Выход Соболева на замену после перерыва развенчивает ту информацию, что у вас конфликт с Соболевым?

— Мы провели полноценные две недели, хорошо поработали. Те ребята, которые прибыли из расположения национальных команд, у них было мало времени на адаптацию. Те ребята, которые вышли сегодня в старте, полностью это заслуживают. Что касается второго вопроса, это «Спартак», здесь работают 300-400 сотрудников, я главный тренер «Спартака». Мы одинаково относимся как к Квинси Промесу, так и к Максиму Лайкину. Как и к любому другому игроку, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».

Александр Соболев
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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