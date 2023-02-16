0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:33

Абидаль заявил, что гордится Аршавиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист и экс-скаут испанской «Барселоны» Эрик Абидаль ответил на вопрос о лучшим российском футболисте, против которого он когда-либо играл.

«Я бы не отмечал отдельных игроков, а сказал о всех российских командах в целом. Когда я был игроком, российский футбол был совершенно другим. Было много талантливых футболистов, но все было смешанно. Я рад и горжусь такими футболистами, как Аршавин, которые, несмотря на тяжелый климат в России, оборонительную манеру игры российских команд, проявили себя в европейском футболе. Сейчас в России выращивают много молодых игроков, которые в будущем смогут попасть в большие клубы, чем принесут пользу своей стране и национальной сборной. Однако в первую очередь попадание в европейский футбол важно для самих российских игроков», — приводит слова Абидаля Sport24.

41-летний Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-abidal-gorzhus-takimi-futbolistami-kak-arshavin-on-proyavil-sebya-nesmotrya-na-tyazhelyy-klimat-v-rossii
Андрей Аршавин
Эрик Абидаль
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конти: «Мой дом в Португалии грабили трижды. Один раз — пока я спал»