Адамов: «Ни капли не жалею о переходе в «Зенит»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту», в разговоре с «СЭ» рассказал, что не жалеет о переходе в петербургский клуб.

«Аренда в «Оренбург» пошла мне на пользу. Я начал больше играть. Дай бог, буду продолжать играть так же хорошо. Очень надеюсь попасть на следующий сбор национальной команды. Но я не жалею, что когда-то при переходе из «Урала» выбрал «Зенит». Ни капли об этом не пожалел», — сказал Адамов «СЭ».

Адамов выступал за «Урал» в 2021 году. В 2022-м он стал игроком «Зенита». В прошлом сезоне защитник принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний Адамов на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.