Адиев: «Я рад, что кандидаты в сборную Казахстана получают игровое время в РПЛ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев доволен тем, что кандидаты в его команду получают игровое время в РПЛ.

«Я слежу за всеми кандидатами в сборную Казахстана и радуюсь тому, что все игроки, выступающие в РПЛ, получают игровое время. Нас это очень сильно обнадеживает перед предстоящими играми.

Я бы не сказал, что вылет «Химок» в первую лигу станет большой проблемой для нас. Конечно, мне хочется, чтобы Лев Скворцов дальше играл в РПЛ, но если он будет выступать в первой лиге, то я не вижу здесь проблем. Там много матчей, непростой и конкурентоспособный чемпионат, плюс там работает Андрей Талалаев, у которого хороший тренировочный процесс. Поэтому в вылете «Химок» из РПЛ я не вижу большой проблемы для национальной сборной. Ждать ли его в сборной из первой лиги? Мы находимся в таком статусе, что не можем разбрасываться игроками, рассматриваем всех футболистов и делаем выводы.

Я нахожусь на связи с Зайнутдиновым, разговаривал с ним. Мы видим, что в последних двух матчах он вышел на поле и получил игровое время, нас это радует. Ждем его в следующих играх, в том числе в финале Кубка России. Он приезжал и в состоянии намного хуже, когда до сбора национальной команды он не играл, поэтому сейчас все нормально.

Алип играл в последних матчах, нас это радует. Уйдет он из «Зенита» или нет, это его решение. Я думаю, что Алип хочет играть, к любому его решению буду относиться с большим уважением. Что касается Марата Быстрова, то он сейчас находится в нормальной форме. Сегодня выйдет окончательный список игроков, которые вызваны в сборную Казахстана. Есть ряд игроков, с которыми я должен решить задачу. Будут ли вызваны игроки из РПЛ? Скоро узнаете», — приводит Metaratings слова Адиева.

В июне сборная Казахстана проведет матчи против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) в отборочном турнире Евро-2024.